Regenbuien, maar soms ook zon in Alphen-Chaam vandaag

Eerste zomeraan­winst De Waal wil ‘punten­voet­bal’ van ADO inruilen voor ‘vermaak­voet­bal’ met Willem II

‘Een beetje een rollercoaster’. Zo omschrijft kersvers Willem II’er Max de Waal de afgelopen anderhalf jaar van zijn carrière. De 21-jarige aanvaller is erop gebrand om in Tilburg de weg omhoog weer te vinden. ,,Toen meneer Advocaat kwam bij ADO, was het voor mij afgelopen.”