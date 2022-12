Politie controleert vuurwerkverkopers: “Nergens meer opgeslagen dan toegestaan”

De politie heeft de voorbije weken al meermaals controles uitgevoerd in Baarle-Hertog. De controles waren meestal gericht tegen de klanten van de vuurwerkwinkels. In totaal werden als zo’n driehonderd verkeersboetes uitgeschreven. “Vooral voor foutparkeren en het negeren van het éénrichtingsverkeer. Ook de komende dagen plant de politie nog verscherpte controles op de naleving van de tijdelijke verkeersmaatregelen”, vertelt een woordvoerder van de politie.

Maar de politie hield niet alleen de klanten van de vuurwerkwinkels in de gaten, ook de handelaars zelf werden al enkele keren gecontroleerd. “Ook maandag nog trokken we samen met de dienst Springstoffen van de Federale Overheidsdienst Economie naar Baarle-Hertog voor een grote controleactie op de vuurwerkwinkels”, vervolgt de politiewoordvoerder. “Daarbij was er vooral aandacht voor de reglementering rond de maximum toegelaten hoeveelheid vuurwerk die vuurwerkwinkels mogen opslaan. Alle vuurwerkwinkels in de Belgische enclavegemeente werden gecontroleerd, maar nergens was er meer vuurwerk opgeslagen dan wettelijk is toegelaten.”