Organisatie tevreden over Acht van Chaam nieuwe stijl: ‘Het was afgeladen vol’

Verplichte behande­ling voor Rijenaar die minister met de dood bedreigde, maar hij hoeft niet naar tbs-kli­niek

RIJEN/BREDA - De 66-jarige man uit Rijen die justitieminister Dilan Yesilgöz vorig jaar per brief met de dood bedreigde, hoeft van de rechtbank geen dwangverpleging te ondergaan om zijn stoornis te onderdrukken of verhelpen. Hij moet zich wel laten behandelen aan zijn schizofrenie om herhaling te voorkomen, maar daarvoor hoeft hij niet naar een tbs-kliniek.