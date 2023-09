Opsteker voor bestuurszetel Alphen-Chaam: provincie lijkt positief over bouw aan Gilzeweg

CHAAM - De provincie is ‘in de basis positief’ over de plannen van Alphen-Chaam om te gaan bouwen aan de Gilzeweg in Chaam. Daar wil de gemeenteraad in de toekomst gaan vergaderen in een nieuw gebouw.