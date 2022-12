Opnieuw 60 kilogram vuurwerk in beslag genomen, verkeersborden verdwenen

Baarle-Hertog Eén dorp, twee landen, dertig enclaves: hoe het verschil in vuurwerk­wet­ge­ving overlast veroor­zaakt in Baarle

In het enclavedorp Baarle-Hertog/Baarle-Nassau kunnen de verschillen in wetgeving soms tot bizarre situaties leiden. Nu de vuurwerkperiode is aangebroken, wordt dat nog maar eens duidelijk. Het kleine grensdorp wordt namelijk overspoeld door Nederlandse vuurwerktoeristen. “Het drugstoerisme in de grensstreek werd ooit ingedijkt door in coffeeshops een identiteitskaart te vragen, misschien moet de Belgische overheid dit overwegen?” Een verhaal van een dorp, twee landen en twee wetgevingen.

15 december