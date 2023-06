Nico van Mourik gaat scherven in politiek Alphen-Chaam lijmen

MET VIDEO Pic­nic-bezorger rijdt zich klem onder luifel in Tilburg en komt niet meer weg

TILBURG - Een bezorger van supermarktdienst Picnic heeft zich dinsdagavond in de nesten gewerkt in Tilburg. Hij wilde zijn wagen voor de deur van een appartementencomplex aan de Postelse Hoeflaan zetten en verkeek zich op de hoogte van de luifel. De wagen kwam klem te zitten en had de brandweer nodig.