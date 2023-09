Molenaar Ton Meesters van De Hoop in Bavel wint Brabantse Molenprijs

Berichten over kinderlok­kers zonder bewijs op sociale media gedeeld, politie waarschuwt voor ‘onnodige onrust’

TILBURG/GOIRLE/RIEL - De politie trekt vrijdag aan de bel over berichten op sociale media over kinderlokkers in Tilburg, Riel en Goirle. Bezorgde bewoners meldden deze week al drie keer dat er mogelijk lokkers actief zijn. Agenten vonden geen bewijs, terwijl online al signalementen waren gedeeld. Op Facebook waarschuwt het lokale politieteam nu: ‘Dit zorgt voor onnodige onrust.’