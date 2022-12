Meer dan 60 mensen genieten van kerstmaaltijd georganiseerd door Brownies & Downies en CC Baarle

Kempen/Antwerpen Voor u geproefd en goed bevonden: vijf toppers van donkere bieren uit de eigen streek

De zomer, dat is een koud glas bier op een terras. Maar heel wat microbrouwerijen hebben ook een soms meer dan fantastisch aanbod van donkere bieren die het meest tot hun recht komen in een gezellige bruine kroeg, thuis aan de open haard of buiten aan de vuurkorf. Of nog meer aan tafel tijdens een kerst- of nieuwjaarsdiner. Stevige bieren meestal al dan niet een hele tijd gerijpt op een whisky-, rum- of bourbonvat. Wij kozen er enkelen voor u uit. Allemaal gebrouwen in de provincie Antwerpen. Met deze keer ook een verrassing: een alcoholvrije stout voor de Bobs onder ons.

26 december