IN BEELD: Dag 2 van HLN-reporter Jurgen zijn Pieterpad-avontuur, een wandeling van 500 kilometer voor het goede doel

Jurgen Geyselings (42) uit Herenthout, reporter voor Het Laatste Nieuws, gaat de komende maanden de uitdaging aan om het Pieterpad te wandelen in Nederland, een tocht van 500 kilometer. Hij zamelt op die manier geld in voor Stichting De Kleine Strijders. Wie de sponsortocht van Jurgen wil steunen, kan dat doen via deze link. Hieronder kan je dagelijks het wandelavontuur van Jurgen volgen.

DAG 2:

Dinsdagochtend 20 december. Het was niet mijn wekker, maar het waren de klokken van de kerk in hartje Winsum die me om 7 uur vanochtend wakker luidden. Snel een douche want het ontbijt wordt aan ‘pipo-huis’ geleverd.

Nogmaals wordt onderstreept dat de overnachting, het ontbijt én de knapzak voor onderweg niet betaald hoeven te worden. Vandaar dat ikzelf 40 euro stortte voor mijn onderneming. Ondertussen staat die teller op ongeveer 1.250 euro. Omgerekend is dat zo’n VIJF-TIG-DUUZEND FRANK! Wie had dat gedacht seg. Zin om zelf ook je steentje bij te dragen. Kijk dan snel op deze link http://steunactie.be/actie/duifkes-pieterpad/-14875

Om 9 uur trok ik jas en wandelschoenen aan, zwierde die veel te zware rugzak om de schouders en verliet ik Winsum voor de langste tocht van de week. Richting Groningen, goed voor zo’n 22 kilometer stappen tegen de wind in. Een hele onderneming voor een niet-geoefend wandelaar bleek ondertussen.

Mijn tocht ging langs wijdse weides, kilometerslange kanalen en kronkelende grachten aangevuld met sluizen en bruggen. Water boven in Noord Holland. Heerlijk om langs te wandelen. Toeschouwers waren er bij de vleet. Schapen, schapen en nog is schapen. Al een geluk was tellen niet aan de orde, slapen zou het gevolg wezen. De tocht vandaag was lang, maar daarom niet minder mooi. Pieterpad, ik kan je nu al zeggen dat ik fan ben!

Alweer waren de wolken me gunstig gezind. Net zoals op maandag. Even leek het zelfs zo dat het zonnetje kwam piepen. Het was dan ook niet meer dan piepen. Grijze lucht haalde de bovenhand met tijdens het laatste kwartiertje een handvol verdwaalde regendruppels. ‘Beter van die verdwaalde druppels dan een verdwaalde wandelaar’, bedacht ik me, en ik zette prompt mijn kap op.

13 uur was het toen ik de rand van Groningen bereikte. Fietsers bij de vleet, al snel werd duidelijk dat ik langs de kant van de universiteit de stad binnenwandelde. Een uurtje later plofte ik me neer op het bed in een hotel pal op de Grote Markt. De Doelen genaamd. Doel bereikt dus!

Op naar morgen. Op naar Zuidlaren. Alweer meer dan 20 kilometer. De pootjes van de duif doen dan wel een beetje pijn, een goei pintje bier en lekker eten brengen zo dadelijk hopelijk beterschap. En anders? Dan spreekt de duif zijn vleugels aan...

Roekedegroetjes

De Wandelende Duif

DAG 1:

Maandag 19 december. Het hoogtepunt van de etappe naar Winsum? Dat lag met voorsprong bij aankomst in mijn slaapplekje voor vannacht. Na een heerlijke, leuke ontvangst en een gezellige babbel over Duifkes Pieterpad besloten de eigenaars van B&B De Krakende Wagens hun pipowagen gratis ter beschikking te stellen tijdens mijn doortocht. “Omdat het zo’n mooie en warme onderneming is die je aangegaan bent”, klonk het. Dankjewel! Ikzelf breng de nacht door in pipo-wagen ‘Wie Het Kleine Niet Eert’. Toepasselijker kan niet. Normaal kostte deze slaapplek me een veertigtal euro. Centjes die ik nu heel graag zelf richting Duifkes Pieterpad kan opsturen.



De etappe zelf dan. Van Pieterburen naar Winsum in de regen? Daar leek het al enkele dagen op af te stevenen, maar niets was minder waar vandaag. Een grijze hemel, dat wel. Maar geen druppeltje regen te bespeuren. Door velden, langs kronkelwegen, over gebogen bruggetjes, via kleine dorpjes als Eenrum en - jawel u leest het goed - Mensingeweer met hun petieterige huisjes en die typische Hollandse molens wandelde ik vol goesting, en af en toe zelfs fluitend, het Pieterpad over vandaag. Genieten. Hopelijk morgen naar de binnenstad van Groningen hetzelfde verhaaltje.

“Goeiemorgen, goeiemiddag, goeiedag...”, wat een vriendelijke bende Nederlanders hier in het hoge Noorden. En dan nu? Douchen, pistoletjes eten met een bakkie koffie erbij om daarna het mooiste dorpje van Nederland te ontdekken.

