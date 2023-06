Half bewolkte dag in Alphen-Chaam

Gezocht in Breda: vrouwen die eigen vaginale bacteriën op kweek zetten om andere vrouwen te helpen

EINDHOVEN/BREDA - Vrouwen in Breda en Eindhoven worden opgeroepen zich in te zetten als ‘burgerwetenschapper’. Hun wordt gevraagd om hun eigen vaginale bacteriën op kweek te zetten, te bestuderen en te doneren. Doel is het ontwikkelen van een middel om andere vrouwen te helpen.