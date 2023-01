Goirle deinst terug voor miljoeneninvestering in een nieuw Mill Hill College

Weelde/Baarle-Hertog Extra onderzoek moet duidelijk­heid brengen over dood van Sven (21)

De rechtbank in Turnhout heeft extra onderzoek bevolen in het dossier rond dood van Sven Van Egmond (21) uit Weelde. De man stierf in augustus aan een overdosis cocaïne. Twee drugsdealers riskeerden een celstraf, maar volgens de rechtbank is bijkomend onderzoek nodig.

11 januari