Gevoelige klap voor centrum Chaam: uitspraak Raad van State heeft mogelijk fors kostenplaatje

De kwestie draait om de twee supermarkten in Chaam: de Lidl en de Coop. Al in 2005 is vastgelegd dat Chaam niet groot genoeg is voor drie supermarkten, en dat er maar twee in het centrum van het dorp gevestigd mogen zijn.

De Lidl zat jarenlang aan de Brouwerij 24-25, maar is kortgeleden verhuisd naar de Eekelaar. De eigenaar van de grond van Brouwerij 24-25, waar de Lidl tot de verhuizing zat, leed hiermee zogenoemde planschade. De gemeente Alphen-Chaam besloot echter om dit bedrag niet te betalen, maar om deze schade ‘in natura’ te voldoen door op Brouwerij 24-25 opnieuw een supermarktbestemming te vestigen.

Drie locaties voor twee supermarkten

Daarmee waren er drie locaties in het dorp met een supermarktbestemming: de locatie van de Coop, aan de Brouwerij, de oude locatie van de Lidl aan de Brouwerij en de nieuwe locatie van de Lidl aan de Eekelaar.

De eigenaar van de grond van Brouwerij 24-25 kon zich niet vinden in deze vorm van schadevergoeding, omdat hij ondanks de bestemming in de praktijk geen supermarkt kon vestigen in zijn pand. Er is volgens de regels namelijk maar ruimte voor twee supermarkten in het dorp. De Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State gaf hem daarin woensdag gelijk.

Onvoldoende gemotiveerd

Volgens de rechters blijkt uit een rapport waar de gemeente Alphen-Chaam zelf de opdracht voor gaf dat er op dit moment geen vraag is naar een derde supermarkt in het dorp. De gemeenteraad heeft volgens de rechter ‘onvoldoende gemotiveerd’ waarom er in zijn ogen wel ruimte is voor een derde supermarkt. Bovendien acht de rechter niet aannemelijk dat een van de twee supermarkten binnen afzienbare termijn zal groeien en behoefte heeft aan uitbreiding op de locatie van de Brouwerij 24-25.

De Raad van State heeft daarom besloten om het bestemmingsplan Centrum-Chaam 2020 te vernietigen. De gemeente moet terug naar de tekentafel en een nieuw plan maken. Daarbij moet ook een keuze worden gemaakt of er weer wordt geprobeerd om de planschade van de eigenaar van Brouwerij 24-25 in natura te vergoeden, of dat de gemeente de schadevergoeding simpelweg gaat betalen. Die planschade is door de rechters nu vastgesteld op 783.800 euro, en daar komt nog wettelijke rente bovenop. Het is nog niet bekend of het daarbij blijft: er loopt nog een zaak bij de Raad van State over de hoogte van de planschade.

De gemeente Alphen-Chaam zegt de uitspraak te bestuderen en na te denken over de vervolgstappen. Er is geen hoger beroep mogelijk tegen deze uitspraak.