Geregeld zon, maar ook enkele wolken in Alphen-Chaam vandaag

indebuurt.nl Amber zingt elke maand met Tilburgers in het Leijpark: 'Dat is zó bevrijdend'

Middenin het Leijpark kijkt een groep Tilburgers aandachtig naar het liedboek in hun hand. “Hoe ging die melodie ook alweer?” Een vrouw zet haar zonnebril af en neemt het voortouw. Binnen de kortste keren zingt iedereen in de kring mee. Sommigen uit volle borst, anderen zachtjes zonder opkijken. Maar allemaal met een glimlach op het gezicht. Een van hen is Amber Schaperkötter en zij organiseert elke maand Zingen in het Park Tilburg.