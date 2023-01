Gemeente Goirle hamert op goedkoop wonen in Emmaloods: ‘Initiatiefnemer mag huiswerk overdoen’

Met het productie­be­drijf van Bart Roelen gaat het na corona beter dan ooit

PRINSENBEEK – Bart Roelen uit Prinsenbeek organiseert festivals en megaconcerten over de hele wereld, totdat de coronapandemie alles stillegt. Maar die rem is er inmiddels af, en zijn bedrijf kent nu gouden tijden. ,,De hele wereld over vliegen hoeft voor mij niet meer.”

