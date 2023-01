Geen uitgifte van rijbewijzen en paspoorten meer in Galder

GALDER - De gemeente Alphen-Chaam gaat eind deze maand het gemeentelijk servicepunt in De Leeuwerik in Galder sluiten. Per 1 februari moeten inwoners naar Alphen of Chaam als ze officiële documenten willen aanvragen of verlengen.

Het college van burgemeester en wethouders ziet zich genoodzaakt om het servicepunt te sluiten, omdat in De Leeuwerik niet de juiste veiligheidsmaatregelen gelden. De laatste jaren zijn de eisen voor de uitgifte van identiteitsdocumenten aangescherpt. Ontmoetingscentrum De Leeuwerik kan daar volgens het gemeentebestuur niet aan voldoen.

Zo is het niet mogelijk om een beveiligde werkomgeving te creëren, is het transport van en naar Galder ingewikkeld, en is het ingewikkeld om de alarmering en technische ondersteuning in De Leeuwerik op peil te krijgen.

De balie in Galder was iedere eerste dinsdag van de maand geopend. Tussen 16 en 19 uur konden inwoners van Galder, Strijbeek, Bavel AC en Ulvenhout AC er terecht voor het aanvragen en ophalen van officiële documenten. Inwoners van deze kernen krijgen binnenkort een brief over de sluiting van de gemeentebalie en over waar ze nu terecht kunnen. Deels zal dat online kunnen, voor andere zaken zullen de inwoners naar de gemeentebalie in Alphen of Chaam moeten.

Bus

Het is een tweede klap voor Galder in korte tijd. Eind vorig jaar bleek dat de provincie van zins is om de buslijn tussen Breda, Galder en Meersel-Dreef op te heffen. Jos de Roover, de voorzitter van de lokale dorpsraad, vreest dat daarmee de leefbaarheid van het dorp onder druk komt te staan. Eind deze maand neemt de provincie een definitief besluit over de bussen.