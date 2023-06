Dode man gevonden in Alphen na vechtpartij, drie verdachten aangehouden

Mai Toriyama, de mug van Were Di die zich moeilijk laat vangen, zet al haar troeven op Pa­rijs

Vorige zomer kreeg Were Di versterking van spits Mai Toriyama, een Japanse hockeyinternational die onder meer tijdens de Spelen in haar eigen land in actie kwam. Ze groeide in Tilburg uit tot een publiekslieveling. Met ‘Parijs’ in het vizier rijst de vraag of de Japanse óók komend seizoen het Were Di-shirt zal dragen. Dat de club onverwacht is gedegradeerd naar de overgangsklasse heeft mogelijk invloed op haar keuze.