Brownies & Downies en CC Baarle organiseren samen sociaal kerstdiner met hulp van vrijwilligers

Brownies & Downies en het CCB willen met het sociaal kerstdiner iedereen een aangename kerst bezorgen. “Het blijven barre tijden met nu weer de hoge energieprijzen. Ook andere kosten swingen de pan uit. We zijn met z’n allen nog aan ‘t bekomen van de coronapandemie. Die heeft ons allen hard getroffen in ons hart”, zegt Wim Vervoort van CC Baarle. “Net daarom willen we ook in de kerstperiode met het cultuurcentrum een warm huis zijn waar iedereen welkom is. Met dit verbindend kerstdiner willen we iedereen die er behoefte aan heeft een fijne kerst en een warm hart bezorgen.”