Bijna helft van straatverlichting in Baarle-Hertog is vervangen door ledverlichting

De openbare verlichting in Vlaanderen is in handen van Fluvius. Zij beheren zo’n 1,2 miljoen lichtpunten. Het doel is om die in héél Vlaanderen ten laatste tegen 2028 om te zetten van de traditionele verlichting naar ledverlichting. Dat verlaagt niet alleen de energiefactuur, maar ook de CO2-uitstoot. In Baarle-Hertog zal die operatie dus al vier jaar vroeger afgerond zijn.