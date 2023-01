Baarle-Nassau promoot ‘Meld Misdaad Anoniem’

Baarle-Nassau vindt het belangrijk om het meldpunt onder de aandacht te brengen. “Mensen vinden het vaak moeilijk om verdachte of criminele activiteiten te melden aan de politie”, zegt burgemeester Marjon de Hoon-Veelenturf van Nassau. “Dikwijls omdat de dader geen onbekende is of omdat ze de gevolgen van hun melding niet kunnen inschatten. We hebben natuurlijk liefst dat het meteen aan de politie wordt gemeld, maar om de drempel te overwinning is er Meld Misdaad Anoniem. Bij Meld Misdaad Anoniem kunnen inwoners anoniem een melding doen bij vermoeden van onverklaarbare, criminele activiteiten of signalen.”

Anoniem

Als melder blijf je in dat geval buiten beeld. Meldingen kunnen gebeuren via 0900-8844 en anoniem via Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000. De dienst is zeven dagen op zeven bereikbaar van 8 tot 22 uur tijdens de week en van 9 tot 17 uur in het weekend en op feestdagen. Daarnaast kunt u altijd melden via meldmisdaadanoniem.nl/melden.