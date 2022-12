Baarle-Hertog en Baarle-Nassau sluiten Klokkenstraat en Kapelstraat af vanaf 23 december: “Verwachten nog grotere stormloop in de kerstvakantie”

Er is de voorbije weken al wat te doen geweest rond de vuurwerkoverlast in Baarle. Buurtbewoners die een protestactie hielden, de politie die honderden kilo’s vuurwerk in beslag nam en tientallen foutparkeerders die beboet werden. Om te anticiperen op de stormloop vanaf de start van de kerstvakantie, worden de twee straten nu afgesloten. “Voornamelijk in de Kapelstraat en de Klokkenstraat waar drie vuurwerkwinkels dicht bij elkaar liggen, dreigt een verdere volkstoeloop voor nog meer problemen te zorgen”, zeggen Frans De Bont (Forum+) en Marjon de Hoon-Veelenturf. “Daarom worden deze woonstraten dagelijks afgesloten van 9 tot 18 uur en dit tot en met zaterdag 31 december. In de directe omgeving is voldoende parkeergelegenheid beschikbaar.”