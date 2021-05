Zwanger en corona? Dan loop je meer risico om op ic te belanden, maar sta je achteraan voor vaccin

In het UMC Utrecht lagen afgelopen weken vier zwangere vrouwen met corona op de intensive care. ,,Twee van hen hebben we helaas te vroeg moeten laten bevallen, rond de dertig weken, omdat de moeder moest worden geïntubeerd’’, zegt Kitty Bloemenkamp, hoogleraar Verloskunde (UMC Utrecht). ,,Op het moment dat de moeder in slaap wordt gebracht en aan de beademing gelegd, doen we een keizersnee. Bij een zwangerschap onder de 28 weken beademen we nog wel met de baby in de buik, maar daarna kan dat niet meer. Voor de vrouw en haar partner is dat natuurlijk vreselijk. Zij wordt een week later wakker zonder baby in haar buik. Op het kind heeft zo’n vroeggeboorte invloed voor de rest van het leven.’’