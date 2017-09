Zonnig en droog vanaf woensdag

Morgen is het Prinsjesdag, dus kan het allermooiste hoedje weer uit de kast. Gelukkig hoeven de vrouwelijke politici zich dit jaar geen zorgen te maken over de wind. Die waait zwak of matig uit het westen of noordwesten met windkracht 2 of 3 en dat mag zelfs voor een hoedje van papier geen probleem zijn.



Ook het weer lijkt iedereen gunstig gezind te zijn tijdens Prinsjesdag. De zon zal zich laten zien, en er is slechts een kleine kans op een bui tijdens de stoet en de balkonscène. Ga je al vroeg langs het parcours van de Glazen Koets staan en heb je nog een hand vrij, dan is het niet onverstandig om een paraplu mee te nemen. Ook een warm jack kan geen kwaad. In de ochtend warmt het langzaam op van 11 naar 14 graden. Best fris als je lang stil staat.