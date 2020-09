WNF luidt alarmbel: populaties diersoorten sinds 1970 met tweederde afgenomen

Charlie Sheen was miljonair, maar moet nu rondkomen van videobood­schap­pen

9 september Tien jaar geleden was hij de best betaalde tv-acteur. Met zo’n 1,5 miljoen per aflevering van Two And A Half Men hoefde hij zich geen zorgen te maken over zijn financiën. Maar in 2011 liep het mis voor Charlie Sheen (55). Een neerwaartse spiraal van drank en drugs sleurde zijn bankrekening de diepte in en ook zijn hivbesmetting speelde een rol in zijn ondergang. ,,Ik heb 10.000 euro zwijggeld betaald aan mensen die op de hoogte waren van mijn ziekte”, zucht de acteur, die niet meer aan werk komt. En dus moet hij de torenhoge rekeningen voor de alimentatie van zijn kinderen maar op andere manieren zien te betalen.