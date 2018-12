Willibrord Frequin: Ik ontplof niet meer als ik geen voorrang krijg

Parijs zet zich schrap voor nieuwe betoging ‘gele hesjes’

8:09 Na de veldslag van gisteren in Brussel is het vandaag de beurt aan Parijs om het mogelijk rumoerige protest van de ‘gilet jaunes’ te ondergaan. Het is al de derde keer dat de ‘gele hesjes’ massaal hun ongenoegen tonen in de Franse hoofdstad. Vorig weekend werden daarbij flink wat vernielingen aangericht.