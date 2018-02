Wijkagent Esther krijgt bijval na 'gefrustreerde' tweet over drugstesten

'Verdachte rijden onder invloed THC/wiet moeten laten gaan omdat het NFI hier geen capaciteit meer voor heeft...' schreef de wijkagente in Grave afgelopen weekend.



Het was in de nacht van vrijdag op zaterdag dat Van Kasteren een automobilist, die gevaarlijk rijgedrag vertoonde na het gebruik van softdrugs, met een rijverbod van 24 uur moest laten gaan. Tot een vervolging komt het niet, want bij het NFI, het Nederlands Forensisch Instituut, is op dit moment niet de capaciteit om alle bloedtests te onderzoeken.



Tot ergernis van de wijkagente. ,,Omdat ze te weinig mankracht hebben, krijgen mensen die een gevaar op de weg zijn, geen veroordeling. Ik vind dat niet kunnen. Misschien moet ik als wijkagent geen frustratie tweeten, maar soms doe je dat wel. Het lijkt me goed als hier een keer discussie over ontstaat.’’

Veel bijval

De irritatie van Van Kasteren wordt gedeeld, ook door collega's. De politie in Cuijk stelde op Twitter dat 'dit een bijzonder onbevredigende situatie' is. En een woordvoerder van de landelijke eenheid heeft de geluiden meer gehoord. ,,Maar die frustratie is goed. Onze mensen willen alleen maar hun werk doen.’’

Ook van het publiek kreeg de wijkagente veel bijval. ,,De meesten vragen zich ook af hoe dit kan’’, zegt de agente. ,,Wat als mijn kind daar fietst of rijdt, zeggen ze. En zo'n automobilist onder invloed rijdt daar tegenaan. Dan had dat voorkomen kunnen worden. Daar ben ik het volkomen mee eens.’’

Onderbezetting

De onderbezetting bij het NFI is ook in de Tweede Kamer niet onopgemerkt gebleven. Begin deze maand schreef minister Grapperhaus van Justitie dat de problemen rond mei allemaal opgelost moeten zijn. De oorzaak ligt volgens hem in een nieuwe wet, die op 1 juli vorig jaar is ingegaan. Daarin ligt vast dat de NFI 133 bloedonderzoeken per maand moet doen - een aantal dat inmiddels is opgerekt tot 200. Maar de politie levert er veel meer aan.

Drank en drugs

In december, zo blijkt uit de brief, had het instituut een achterstand van 415 bloedtests. Daarop is besloten dat alleen nog automobilisten die betrokken zijn geraakt bij een ongeval of zowel drank als drugs, of twee verschillende soorten drugs hebben gebruikt, getest mogen worden. Als een bestuurder alleen stoned is, zoals vrijdagnacht in Grave het geval was, dan komt deze er met een rijverbod van een dag vanaf.

Die tijdelijke maatregel moet volgens de minister in mei van de baan zijn. Het NFI is in gesprek met een laboratorium dat de bloedonderzoeken ook kan uitvoeren. Dat zou deze maand rond moeten komen, waarna er 500 tot 600 tests per maand gedaan kunnen worden.

800 onderzoeken