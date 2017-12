In San Francisco was de FBI er tijdig bij maar wereldwijd zijn veiligheidsdiensten extra alert voor door Islamitische Staat (IS) geïnspireerde aanslagen tijdens de kerstdagen. Kerkdiensten zullen op veel plekken plaatsvinden onder toezicht van extra bewakers en camera’s.

IS heeft in het wilde weg gedreigd met terreur tijdens de komende kerstdagen. Onder meer dat ‘Berlijn zal branden’. Op een propagandafoto stond een terrorist van de organisatie voor de Brandenburger Tor. In een andere kerstboodschap die via de app Telegram is verstuurd staat de sinistere tekst: ‘verwacht ons in New York’. Bizar genoeg wordt dat geïllustreerd met een afbeelding van de kathedraal van Washington, uit een andere stad dus. In beide steden wordt de dreiging serieus genomen door de politie.



Een Amerikaanse veiligheidsexpert zegt in het blad Newsweek dat IS al lang niet meer in staat is commando’s rond de wereld te sturen voor dit soort aanslagen. Wel hoopt de organisatie dat geradicaliseerde geesten in de Verenigde Staten de dreigementen in naam van IS willen uitvoeren. “Valselijk overdrijven ze zo waar de organisatie zelf toe in staat is”, aldus expert Harrison Akins.

Hoede

Ook in diverse moslimlanden zijn de autoriteiten de komende dagen zeer op hun hoede nadat twee zelfmoordterroristen vorige week een aanslag hebben gepleegd op een protestantse kerk in de Pakistaanse stad Quetta, in het zuidwesten van het land. Daar vielen 10 doden en 50 gewonden.

Volledig scherm Beschadigde auto's na de aanslag in Quetta op 17 december.

Er heerst de nodige nervositeit in diverse hoofdsteden na de omstreden (en door de Verenigde Naties afgewezen) aankondiging van de Amerikaanse president Donald Trump om Jeruzalem te erkennen als de hoofdstad van Israël. Dat gebeurde vlak voor kerst, een tijd waarin er traditioneel veiligheidszorgen zijn rond de door christenen en moslims aanbeden stad. De terreurorganisatie Islamistische Staat heeft opgeroepen het westen te straffen met aanslagen. De gisteren aangehouden jihadist in San Francisco verwees ook naar de kwestie Jeruzalem in zijn onderschepte ‘afscheidsbrief’.

Het Amerikaanse persbureau AP maakte vanwege de dreiging een rondje over de planeet en zag dat op verschillende plaatsen aanvullende maatregelen worden genomen in de aanloop naar kerstmis. In Indonesië, het grootste moslimland ter wereld, staat extra politie bij kerken en toeristische attracties. Er zijn ook moslims die zich als vrijwilliger hebben gemeld. “Als het nodig is de veiligheid te handhaven voor onze broeders en zuster die kerstmis willen vieren, zullen we helpen”, aldus Yaqut Chiolil Qoumas die leider is van een van de grootste islamitische jongerenorganisaties in het land.

Kopten

In de Egyptische hoofdstad Cairo worden mensen gefouilleerd in en rond kerken in de aanloop naar de kerstviering van de kopten die op 7 januari begint. Deze christelijke Egyptenaren zijn vaak doelwit geweest van IS-terreur. Tijdens de laatste paasdagen werden twee koptische kerken aangevallen. Daarbij vielen 45 doden en 100 gewonden. Bij de Onze-Lieve-Vrouwekathedraal Heliopolis, in het noordoosten van Cairo, zijn metaaldetectoren geplaatst bij de ingang. Hier worden maandag duizenden christenen verwacht.

Volledig scherm Palestijnen verbrandden vrijdagavond de Amerikaanse vlag uit boosheid over het besluit van Trump. © Photo News

In Maleisië heerst eveneens bezorgdheid. Het besluit over Jeruzalem van Donald Trump is hier zeer slecht gevallen. “We zijn niet alleen bezig met de veiligheid van kerken maar ook heel bezorgd om dreigementen van Islamitische Staat of anderen vanwege de kwestie Jeruzalem”, aldus politiewoordvoerder Hohamad Fuzi Harun.

In Jeruzalem zelf zijn volgens de Israëlische politie geen nieuwe of buitengewone maatregelen genomen. Traditioneel zijn in de stad vele politiemensen en militairen op de been rond de christelijke heilige plaatsen die met kerst duizenden bezoekers trekken. Palestijnse christenen laten weten dat ze het besluit van Trump hekelen maar niet te vrezen voor een aanslag.

Kerstmarkten

Volledig scherm Extra patrouilles in Manchester, Birmingham en Londen. © AP

In Birmingham waar dit weekeinde de grootste Engelse kerstmarkt wordt gehouden patrouilleren zwaar bewapende agenten. Het voetgangersgebied is afgesloten met ijzeren hekken en betonnen barrières. Volgens een politiewoordvoerder zijn lessen geleerd van de aanslagen in New York en Berlijn.

De Duitse kerstmarkten staan ook onder verscherpt toezicht. Na de aanslag van vorig jaar waarbij een Tunesische asielzoeker in een gekaapte vrachtwagen 12 mensen doodreed in Berlijn zijn op veel plaatsen betonnen blokken geplaatst. Verdachte pakketjes zorgden er gisteravond voor de gedeeltelijke evacuatie van de kerstmarkt in het Duitse Bonn. Het bleek later om de levering van drugs te gaan, zo maakt de politie vandaag bekend.