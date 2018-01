Weermannen bezorgd om gebrek aan kennis 'gevaarlijke' weercode

Op sociale media werd de afgelopen dagen duidelijk dat de weerwaarschuwingen van de KNMI door lang niet iedereen serieus worden genomen. Dit jaar heeft het instituut al vijf keer een waarschuwing voor code geel uitgegeven, eenmaal code oranje en bij de superstorm van gisteren code rood. Otten, oprichter van Meteo Consult: ,,Het is heel belangrijk dat mensen het onderscheid kennen tussen de verschillende codes en dat ze beseffen dat ze bij code rood echt beter binnen kunnen blijven, dat het gevaarlijk is.’’



Weerman Michiel Severin van Weerplaza legt de verschillen graag even uit: ,,Bij code geel heeft het weer beperkte impact op je dagelijkse routine, bijvoorbeeld vanwege dichte mist, gladheid op lokale wegen of een lokale onweersbui. Bij code oranje is het weerfenomeen vaak krachtiger en is de impact ook groter. Te denken valt aan behoorlijke sneeuwval op uitgebreide schaal, veel onweersbuien met daarbij windstoten en hagel, of bijvoorbeeld een storm. Bij code rood is de inschatting gemaakt dat de weersituatie grote impact zal hebben op de samenleving. De verwachte hinder voor de ‘BV Nederland’ en de kans op slachtoffers is groot, bijvoorbeeld doordat veel mensen buiten zijn terwijl veel onweersbuien naderen, grootschalige sneeuwval terwijl veel mensen op pad moeten, of een omvangrijke storm die zo krachtig is dat schade op uitgebreide schaal mogelijk is.''

Tekst gaat door na de afbeelding

Volledig scherm Een overzichtskaart van de windkracht en zwaarste windstoten bij de deze week afgegeven code rood © Infografieken Nederland



Op internet wordt vaak met de nodige spot gereageerd als er bericht wordt over weercode geel, oranje of rood. ,,Dat is bij onze site niet anders,’’ erkent Severin. ,,Als wij een artikel met een waarschuwing maken, staan bij de eerste reacties steevast zinnen als: ‘Het zal wel meevallen’ of ‘Ik moet het nog maar zien’. En dat is ergens ook wel logisch, want er zijn veel meer mensen die niet of nauwelijks last hebben van extreem weer dan Nederlanders die er echt hinder door ondervinden.’’

Het KNMI kondigde vorig jaar acht keer code oranje af voor delen van het land of geheel Nederland. En eenmaal code rood - bij de hevige sneeuwval op 11 december – voor het hele land, behalve de Waddeneilanden en Limburg. Hoe vaak code geel werd gebruikt houdt het instituut niet bij, maar een zoektocht door de archieven van persbureau ANP levert minimaal 40 treffers op.

Inflatie

Is dat niet wat veel? Wordt zo geen inflatie gepleegd op het fenomeen weerwaarschuwing? ,,Als we in de zomer een code geel afgeven vanwege zware onweersbuien gaat het niet alleen om de vraag of de buurtbarbecue door kan gaan,’’ reageert Cees Molenaars van het KNMI. ,,Als we veel regen verwachten is de code voor waterschappen het signaal om alvast de gemalen in werking te zetten. Hetzelfde geldt in de wintermaanden. Bij code geel vanwege verwachte gladheid gaan de strooidiensten de weg op. Er zit een maatschappelijk belang aan die code, we geven het af als we dat nodig achten. En dat blijven we doen.’’