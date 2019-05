Waarom kwets je het vaakst de mensen die het dichtstbij staan?

Ik heb Geleefd Heleen (55) kan niet meer praten: ‘Mensen vinden me nu eng’

6:00 Annemarie Haverkamp praat met mensen over hun leven en het einde dat nadert. Heleen van Alebeek heeft ALS. Langzaamaan gaat ze achteruit. In haar hoofd hoort ze zichzelf nog hele zinnen formuleren, uitweiden, zijpaden nemen. Maar ze is genoodzaakt haar boodschap kort en bondig op papier te zetten; twee maanden geleden praatte ze voor het laatst.