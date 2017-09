Voortvluchtig maffiakopstuk aangehouden in Amsterdam

De politie heeft op het Waterlooplein in Amsterdam op 7 september 2017 een voortvluchtig maffiakopstuk aangehouden. Het gaat om Gioacchino B., die al jaren in Nederland actief is in drugstransporten.

De Italiaanse autoriteiten zochten de 33-jarige verdachte in verband met het lidmaatschap van de ‘Ndrangheta, een machtige Zuid-Italiaanse maffiatak. Ook wordt B. gezocht wegens handel in verdovende middelen. Hij woonde in Amsterdam onder een andere identiteit.

De arrestatie is het eerste succes van een speciaal anti-maffiateam dat de politie heeft opgericht. De voortvluchtige is voorgeleid voor een officier van justitie van het parket Amsterdam. In afwachting van de beslissing over zijn overlevering naar Italië, verblijft hij in een huis van bewaring.

Drugsnetwerk

Gioacchino B. is de neef van Antonio Ascone, een clanleider uit Rosario. Hij komt al meer dan tien jaar in Nederland. Zo werd B. in 2006 opgepakt in een groot drugsonderzoek. Hij bleek onderdeel uit te maken van een netwerk dat cocaïne uit Zuid-Amerika via Nederland, België en Duitsland smokkelde naar Noord-Italië. Opmerkelijk: omdat alle mannelijke bazen in de cel zaten, runden vrouwen de organisatie op dat moment.

De clan doet al jaren zaken met de Strangio-Nirta-clan uit San Luca, die bekend werd vanwege een zesvoudige moord in Duisburg. De schietpartij, vlak voor een Italiaans restaurant in de Duitse stad, deed Europa voor het eerst beseffen dat de maffia ook buiten Italië opereert.

Steenrijk

Volgens maffiakenner Antonio Nicaso is de machtige Ascone-clan al jaren internationaal actief. ,,De clan heeft geprobeerd voor 28 miljoen euro in één klap een wijk in Brussel op te kopen.” De Ascone-clan heeft volgens Nicaso de Italiaanse haven van Gioia Tauro onder controle. ,,Gioia Tauro is de nummer één haven voor de maffia om cocaïne in te voeren. Nummer twee is Rotterdam.”

Ook in 2013, tijdens een operatie om de Ascone-clan aan te pakken, werd Bonarrigo gearresteerd. De clan werd verdacht van drugshandel en wapenhandel. De Italiaan nam de benen voordat een vonnis werd uitgesproken en dook met een andere identiteit onder. Naar nu blijkt, opereerde hij opnieuw vanuit Amsterdam.

Observatie

De Amsterdamse recherche kreeg deze zomer via informatiekanalen door dat de Italiaanse man zich mogelijk in Amsterdam zou ophouden. Een rechercheteam van de Dienst Regionale Recherche kreeg het onderzoek toebedeeld. Ze kregen al vrij snel zicht op een woning in de Valkenburgerstraat en namen deze onder observatie.

Vanuit Italië waren twee rechercheurs van de Carabinieri overgevlogen om meer informatie aan te leveren en getuige te zijn van een eventuele arrestatie.

Samen met politiemensen in burger van het politiebasisteam Zuid Buitenveldert werd toen de voortvluchtige B. de woning verliet, besloten hem zo spoedig mogelijk aan te houden. De man werd aan alle kanten ingesloten en op het Waterlooplein aangehouden. De overrompeling ging zo snel dat de arrestatie zonder problemen verliep.

Spijtoptanten

De Italiaanse maffia wint terrein in Nederland. Omdat Italiaanse maffiajagers Nederland al jaren vragen om meer maatregelen tegen de maffia, is de Landelijke Eenheid van de politie dit jaar een anti-maffiateam gestart. Het team kan onder meer spijtoptanten van de maffia horen in Italië.