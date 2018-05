Voormalig hoofd liquidaties van Pablo Escobar opnieuw vast

Een linkse senator gaf Popeye aan bij de politie. Reden voor zijn arrestatie van vrijdag in Medellín zou volgens mediaberichten echter een onderzoek zijn wegens de vorming van een criminele bende en afpersing. Meer wilde de Colombiaanse politie nog over de geruchtmakende arrestatie kwijt.

Popeye was de veiligheidschef van Pablo Escobars Medellínkartel. Naar eigen zeggen gaf hij opdracht tot 3000 moorden. Wegens zijn misdaden zat hij meer dan 20 jaar in de cel. Tegenwoordig noemt Popeye zich een politieke activist die met regelmaat linkse politici op de korrel neemt.

In de documentaire ‘Facing Escobar’ uit 2016, die draait om Colombia’s meest beruchte drugshandelaar, kijkt Velasquez met weemoed terug naar de hoogtijdagen van de cocaïnehandel. Waar de Amerikaanse DEA-agenten Steve Murphy en Javier Peña vertellen hoe ze een gewetenloze crimineel ten val hebben gebracht, krijgt Popeye tranen in zijn ogen als hij spreekt over zijn voormalige baas. ,,Escobar was een moordenaar, het was een terrorist, maar het was ook mijn vriend."