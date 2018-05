Vooral arme landen dupe van klimaatverandering, bij ons minder extreem weer

De rijke landen zullen in de toekomst minder merken van temperatuurschommelingen. Juist in tropische landen, die vaak te arm zijn om zich te wapenen tegen klimaatverandering, neemt het extreme weer toe.

Quote De halve wereldbe­vol­king woont op plekken waar het klimaat slechter wordt. Je kunt niet verwachten dat ze daar blijven Marten Scheffer Voor de helft van alle mensen in de wereld is het een wrange conclusie, die wetenschappers trekken. De welvarende landen die in het verleden het meest hebben bijgedragen aan het broeikaseffect, krijgen komende decennia minder last van hitte- en koudegolven. Tropische landen krijgen daarentegen vaker te maken met extreem weer. Dat blijkt uit onderzoek door een team van Wageningen Universiteit samen met Franse en Britse wetenschappers.

Volledig scherm Temperatuurfluctuaties door klimaatverandering: in tropische landen nemen de weersextremen deze eeuw toe. © Wageningen Universiteit Zij wijzen op een ‘klimaatonrechtvaardigheid’ die niet eerder is geconstateerd. Met elke graad opwarming door het broeikaseffect nemen de temperatuurvariaties in Zuidoost-Azië, India en de Sahel met 10 procent toe. In het Amazonegebied en Zuidelijk Afrika gaat het zelfs om 15 procent. Die fluctuaties hangen ook samen met droogte, blijkt uit de studie.

Klimaatvluchtelingen

Wereldwijd gaat het om een 'enorm probleem', zegt de Wageningse hoogleraar ecologie Marten Scheffer. ,,De halve wereldbevolking woont op plekken waar het klimaat slechter wordt. Die landen staan voor de dubbele uitdaging van armoede en toenemend extreem weer. Bovendien is de bevolkingsgroei er bijzonder hoog. Voedsel en water worden een grote uitdaging. Dat zal ook gevolgen hebben voor de migratie: je kunt niet van mensen verwachten dat ze daar blijven.'' Europa kan zich opmaken voor de komst van honderdduizenden klimaatvluchtelingen, bleek eerder al uit wetenschappelijk onderzoek.

Orkanen

Ondertussen komen de rijke landen hun belofte niet na om ontwikkelingslanden te helpen zich te wapen tegen de gevolgen van klimaatverandering. Volgens de afspraken zouden rijke landen daar 40 miljard euro per jaar voor uittrekken. In 2015 en 2016 kwamen ze niet verder dan 13 tot 18 miljard, becijferde Oxfam in een rapport dat vandaag is gepubliceerd. Het probleem is dat rijke landen ook leningen meetellen, terwijl dat niet de afspraak is, stelt Tracy Carty, klimaatbeleidsdeskundige bij Oxfam.

,,Terwijl mensen op arme Caribische eilanden overvallen worden door verwoestende orkanen en anderen in Afrika lijden onder hevige droogte, blijft de geldstroom voor de armste mensen die het meest kwetsbaar zijn bij klimaatverandering jammerlijk ontoereikend'', stelt Carty.

Nederland

In Nederland en andere westerse landen zullen de temperatuurschommelingen afnemen, voorspellen de klimaatmodellen. Dat neemt niet weg dat deze gebieden ondertussen verder opwarmen, stelt Scheffer. ,,De opwarming is juist groter in koude gebieden, zoals de polen. De fluctuaties in temperatuur worden daar echter minder groot.''

Naar regenval hebben de onderzoekers niet gekeken. Eerder onderzoek suggereert dat Nederland als gevolg van klimaatverandering meer last van heftige buien krijgt. ,,In een warmere wereld valt over het algemeen meer regen'', verklaart de Wageningse hoogleraar Scheffer. ,,Hittegolven gaan echter gepaard met droogte, vandaar dat de tropen meer problemen krijgen om mensen van water en voedsel te voorzien.''