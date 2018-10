Vanaf het moment dat ik zwanger was, heeft mijn man me niet meer aangeraakt

‘Gisteren zei Chaïm nog tegen me: ‘Eigenlijk had je 28 jaar geleden al voor me moeten kiezen’. Waarom ik dat toen niet gedaan heb? Uit schaamte, denk ik. Ik had een relatie en ging vreemd met Chaïm, die net zo verliefd was op mij als ik op hem. Maar ik voelde me schuldig, was bang om de stap te zetten en bleef dus bij mijn vriend. Chaïm verloor ik uit het oog.



Fastforward naar achttien jaar later. Ik had een man, een kind, een fijn huis en alles leek goed voor elkaar. Hoewel mijn man van me hield, wilde hij niet met me vrijen. Vanaf het moment dat ik zwanger was, heeft hij me niet meer aangeraakt. Al mijn toenaderingspogingen wees hij af, tot mijn grote frustratie. ‘Nu even niet’, zei hij. ‘Het komt wel weer.’ Maar het kwam helemaal niet. Op een bepaald moment wilde hij zelfs niet meer zoenen. Ik bevroor, raakte uit contact met mijn lichaam en kwam kilo’s aan. Waarop mijn man weer kon zeggen dat hij me te dik vond en zich niet tot me aangetrokken voelde.