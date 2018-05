Vader duwt dochter van brug en springt zelf: 'Vergeef me, vergeef me'

'Sammie de supermarkt­kat' krijgt gedenkte­ken: 'Hier lag hij altijd in de weg'

20:56 Meestal worden loslopende katten in supermarkten niet zo gewaardeerd, maar Sammie was een uitzondering. Was, want een paar dagen geleden overleed de kat. Tot verdriet van de Albert Heijn in de Kruidenwijk in Almere, waar Sammie altijd te vinden was.