Unicef: wereldwijd worden 15 miljoen jonge meisjes gedwongen tot seks

Mooi Wark-drummer John Roffel (54) overleden

8:15 John Roffel, de drummer van de Drentse band Mooi Wark, is overleden. Dat heeft zijn echtgenote Katja vanmorgen bekendgemaakt. De drummer stopte begin september dit jaar met optreden toen bekend werd dat hij ongeneeslijk ziek was. Hij is 54 jaar geworden.