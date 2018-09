Tieners communiceren liever niet meer face to face

Tieners sturen tegenwoordig liever een berichtje in plaats van een echt gesprek te voeren. In zes jaar tijd heeft er een verschuiving plaatsgevonden in de sociale interacties van tieners. Dit blijkt uit onderzoek van Common Sense, een onafhankelijke organisatie die zich inzet voor het welzijn van kinderen. Ook in Nederland vindt deze verandering plaats.

Uit een enquête onder meer dan duizend Amerikaanse tieners blijkt dat de manier waarop zij het liefst communiceren in zes jaar tijd is veranderd. In 2012 lag de voorkeur nog bij een persoonlijk gesprek, tegenwoordig sturen ze liever een berichtje. De vragenlijst is een onderdeel van het onderzoek dat is uitgevoerd door Common Sense.

In die enquête gaf 35 procent aan liever te communiceren via een berichtje dan een echt gesprek. In 2012 werd een een soortgelijke enquête uitgevoerd door Common Sense. Toen gaf de meerderheid nog aan liever een persoonlijk gesprek te voeren. Nu is dat aantal gezakt naar minder dan een derde. Sociale media of videochat zijn ook steeds vaker het favoriete communicatiemiddel van tieners.

Sociale media

Het onderzoek heeft ook gekeken naar de effecten van sociale media. Zo gaf een vijfde van de tieners aan zich populairder en minder eenzaam te voelen door het gebruik van sociale media.

Toch ervaren veel tieners negatieve gevolgen vanwege hun socialemediagebruik. Zo voelt een grote groep tieners zich soms buitengesloten of denken ze slecht over zichzelf als niemand hun post leuk vindt.

Ook zegt 44 procent gefrustreerd te raken als vrienden tijdens een gesprek hun telefoon erbij pakken. Opmerkelijk is dat 54 procent aangeeft vaak afgeleid te zijn door hun mobieltje, terwijl ze eigenlijk meer aandacht moeten hebben voor de mensen om hen heen. 55 procent geeft zelfs aan dat ze altijd op hun telefoon zitten als ze met vrienden zijn.

Nederland

In Nederland vindt dezelfde verandering plaats, zegt Liesbeth Hop van Nationale Academie voor Media en Maatschappij. ,,Het is een mondiale verandering, dus op de vraag of het ook hier in Nederland gebeurt, kan ik alleen maar antwoorden met een volmondig ja.''

,,We zijn allemaal als collectief puberende samenleving, dus ook de ouders, andere communicatiemiddelen gaan gebruiken. Zonder na te denken over de nadelen'', vertelt Hop. ,,Je ziet nu dat we meer met elkaar communiceren dan ooit tevoren. Voor tieners met slechte communicatieve vaardigheden biedt dit een mooie uitkomst.'' Toch baart het Hop zorgen: ,,Aan de andere kant worden tieners slechter in het houden van een persoonlijk gesprek.''

Ondanks dat Hop zich zorgen maakt, vindt ze het niet erg dat tieners op een andere manier gaan communiceren. ,,Ze moeten alleen wel allemaal blijven leren om face to face een gesprek te voeren. Het is een vaardigheid die niet moet worden onderschat, want je hebt het later gewoon nodig, maar dat betekent niet dat een ander communicatiemiddel slecht is.''

Kardashians

Volgens Hop vergelijken we onszelf met anderen en door sociale media is dit veel schadelijker geworden: ,,Vroeger kon je jezelf alleen maar vergelijken met mensen op het schoolplein, maar tegenwoordig kun je dat ook doen met de Kardashians.''