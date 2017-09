Tienduizenden reacties over vastgebonden hond aan boom in bos

Je hond vastbinden aan een boom en er vervolgens zelf vandoor gaan. Verhalen over dergelijke dierenmishandeling doen nog wel eens de ronde, maar heel vaak wordt het niet meer aangetroffen. Afgelopen week was het wel raak.

De Limburgse dierenbescherming trof 4 september na een melding de acht-jarige pitbullachtige Titan aan in het Imstenraderbos in Heerlen. De gezonde hond zat vastgebonden aan een boom. Op Facebook schrijft de dierenbescherming hoe zij denken dat de hond zich gevoeld moet hebben. 'Je hebt mij, Titan, aan een boom vastgebonden en bent toen vertrokken. Even dacht ik 'baasje speelt verstoppertje met mij en is zo terug', maar toen ik in het asiel aankwam, dacht ik dat het spel wel erg lang duurde.'

De hond werd aangetroffen door een mevrouw die zelf haar hond aan het uitlaten was in het bos. Deze hond, een goede speurder, rook de andere hond en ging op speurtocht. Diep in het bos, ver van de kant van de weg, troffen hond en baas Titan aan.

Het dumpen van een huisdier is strafbaar. De dierenbescherming is dan ook samen met de politie op zoek naar de laatste eigenaar van de hond. Het bericht dat op Facebook werd geplaatst, is ruim 25.000 keer gedeeld. De dierenbescherming is blij dat er zo veel mensen verontwaardigd reageren. ,,Iedereen moet weten dat dit niet normaal is." Meer dan 10.000 mensen schreven een reactie onder de facebookpost, onder meer met adresgegevens van de vermeende dader. Daar zit de dierenbescherming echter niet op te wachten. In hun bericht schrijven ze: 'We verzoeken je vriendelijk om géén tips publiekelijk op deze pagina te posten'.

Meerdere eigenaren

Bij de dierenbescherming zijn er tot nu een aantal hele concrete tips binnengekomen. Feit is dat de hond in zijn leven meerdere eigenaren heeft gehad. De politie onderzoekt nu een tip die informatie geeft over de waarschijnlijke laatste eigenaar.

Op dit moment zit Titan nog bij de dierenbescherming in het Limburgse Born. ,,In die paar dagen hebben we gemerkt dat het vrolijke, vriendelijke en speelse hond is, waar voor zover wij nu kunnen concluderen niks mis mee is." De hond, een mannetje, is niet gecastreerd, acht jaar oud en heeft twee ongeregistreerde chips onder zijn huid. Mensen die iets weten over Titan en zijn voormalige eigenaar of eigenaren kunnen via 0900 700 9000 contact opnemen met de Limburgse dierenbescherming, of mailen naar limburg@dierenbescherming.nl.