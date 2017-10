Telefoontas aan de muur biedt uitkomst bij telefoonterreur in de klas

Wat doe je met dertig pubers, die allemaal hun telefoon verstoppen in etuis, achter de schooltas of in een wiskundeboek? Ga je hun kostbaarste bezit verzamelen in een emmer om ze aan het eind van de les weer terug te geven? Veel pubers gruwelen ervan: daar gaat je kostbare schermpje. Je kan ze dus maar beter veilig in een speciale telefoontas stoppen.

Het Apeldoornse bedrijf Telefoon-Tas maakt zulke tassen, speciaal voor in de klas. Ze zijn 84 centimeter lang en kunnen met speciale haken aan de deur worden bevestigd, of vastgeschroefd in de muur. Er is ruimte voor dertig telefoons, elk in een eigen zakje met nummer. ,,Het zijn eigenlijk 30 broekzakjes", vertelt oprichtster Nienke Baars, die het concept vorig jaar met haar man Martijn bedacht. Ze werken allebei in het onderwijs en ondervonden zelf hoe moeilijk het is op de juiste manier om te gaan met het massale telefoongebruik in de klas. ,,We maakten eerst gebruik van plastic bakken waar leerlingen hun telefoon in konden leggen, maar velen wilden dat niet. De telefoons raken beschadigd, terwijl ze erg kostbaar zijn. Dat begrepen wij ook wel. Dus zijn we samen gaan brainstormen over een andere oplossing, en zo ontstond de telefoontas."

Inmiddels is het stel ruim een jaar verder en zijn er meer dan 14.000 exemplaren van de telefoontas verkocht. ,,Toen we begonnen, geloofden we al echt in het product, maar dat het zó snel zou gaan, dat kun je niet bedenken."

Volledig scherm Manou Akkerman (13) vergat haar telefoon eens op vrijdagmiddag in de tas. Het gevolg: een heel weekend zonder telefoon. 'Het ging best wel prima.' © Paul Rapp

Ook handig op het werk

Het zijn niet alleen scholen die interesse hebben in de tas, ook sommige bedrijven willen er wel een hebben. ,,Handig voor bij vergaderingen of brainstormsessies." Er zijn zelfs restaurants die interesse hebben getoond, maar volgens Nienke ligt dat wel wat lastiger. ,,In de klas is de deur dicht en is er zicht op de tas. Als je zo'n tas in een restaurant hangt, is die natuurlijk wel gevoelig voor diefstal."

Wat vinden leerlingen en docenten eigenlijk van zo'n tas in de klas? Voor veel scholieren is het idee van een uur je telefoon kwijt zijn echt een nachtmerrie, begrijpen ook Nienke en Martijn. Maar toch horen ze bij Telefoon-Tas ook veel positieve verhalen. ,,Leerlingen leggen zich erbij neer. Ze beseffen ook wel dat de telefoon hun leven beïnvloedt en dat ze zich beter kunnen concentreren zonder." Dat bevestigt ook docent Amber van Nieuwburg van het Pax Christi College in Druten. Voor haar was het een schot in de roos. ,,Eerst moest ik elke keer opletten. Leerlingen verstopten telefoons in etuis, in hun tassen en onder de tafel. Daar gaat zo veel effectieve lestijd mee verloren.’’ Met een lach voegt ze wel toe: ,,Het lost niet alles op hoor, nu zitten ze soms in plaats van met hun telefoon met hun pen te frutten.’’

Docent Jeanine Petronilia van middelbare school Notre Dame uit Ubbergen stelt dat er 'meer aandacht is in de klas' als de mobieltjes in de tas zitten. ,,We zijn er hier begin dit schooljaar mee begonnen. Het gaat prima: is eigenlijk helemaal geen issue meer. De leerlingen weten al niet beter."