'Sterftepercentage hoger dan bij Spaanse griep, dus zaak om uitbraak snel te beteugelen’

Waar staan we nu? Is de epidemie nog steeds beperkt of duiden de cijfers (7.711 besmettingen, 170 doden in China) inmiddels toch op een ongecontroleerde uitbraak?

,,De besmettingsaantallen stijgen snel, dus de uitbraak is zeker nog niet onder controle. Er zit wat achterstand in de cijfers: bij de nieuwe patiënten die nu bekend worden, is al eerder materiaal afgenomen. We lopen dus een tijdje achter de feiten aan. In Wuhan, de stad waar het virus uitbrak, zijn stevige quarantainemaatregelen genomen. Je zou verwachten dat het aantal besmettingen daar gaat afnemen. De grote vraag is dan hoe ver het virus zich heeft verspreid in de rest van China.’’