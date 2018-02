Seksuele wantoestanden hulporganisaties 'topje van de ijsberg'

Dilemma: blijven of opstappen?

Het is een duivels dilemma voor ambassadeurs van goede doelen: blijven ze hun nek uitsteken na een groot schandaal zoals nu bij Oxfam of lopen ze juist weg? Cabaretier en ambassadeur van Oxfam Dolf Jansen kiest voor het eerste.



Desmond Tutu had er genoeg van. De actrice Minnie Driver. En de Senegalese muzikant Baaba Maal. Alle drie waren ze ambassadeur van Oxfam. Maar na het seksueel misbruik tijdens de hulpacties in Haïti nadat het land was getroffen door een orkaan, vonden ze dat ze niet langer konden aanblijven. ,,Ik ben zeer teleurgesteld door de aantijgingen van immoreel en mogelijk crimineel gedrag'', zei Tutu.



Cabaretier Dolf Jansen worstelde met hetzelfde dilemma. Woensdagavond maakte hij in het tv-programma De Wereld Draait Doorbekend dat hij zal aanblijven als ambassadeur van Oxfam Novib. ,,Je kunt geen sector noemen waar het niet gebeurt'', verdedigde hij zich.



Volgens Jansen is hij vreselijk geschrokken, maar blijft hij Oxfam Novib steunen omdat het een Britse zaak is en Nederlandse medewerkers zich niet schuldig hebben gemaakt aan de wantoestanden. ,,Ik vind het vreselijk en verzet me met alles tegen dit soort dingen, maar ik zeg niet: die club deugt niet, goedemiddag, voor mij is het klaar.''



De cabaretier neemt volgens hoogleraar ethiek Frank Hendriks een dapper besluit. ,,Nederlanders worden steeds moralistischer en dat is op zich goed, maar het risico bestaat dat er een soort smetvrees ontstaat en dat mensen altijd maar afstand moeten nemen. Dat is gevaarlijk want door zo'n bedrijfsongeluk, wat dit in feite is, zou een organisatie compleet weggevaagd kunnen worden. En daarmee onderkennen we niet dat dit soort dingen nu eenmaal overal kunnen gebeuren.''



Volgens Hendriks is het voor ambassadeurs belangrijk dat ze nagaan hoe structureel een probleem is. ,,Als dit gedrag een cultuur is binnen de organisatie dan moet een ambassadeur zijn functie neerleggen. Als dat niet het geval is, kan iemand zeker aanblijven en zijn afschuw laten blijken.''