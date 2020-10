‘Schraapzucht geldbeluste Oranjes lijkt genetisch bepaald’

Historicus, schrijver en overtuigd republikein Gerard Aalders publiceert met Oranje Zwartboek zijn zesde boek over misstappen van de koninklijke familie. Over hun bloedige bewind in de voormalige koloniën en vooral ook over gesmijt met belastinggeld. ,,Ook premier Rutte roept het gevoel op dat je je eigenlijk moet schamen als je iets zegt over het geld van de Oranjes.’’