Ruzie over opvoeding: ‘Zijn liefde doofde en hij wilde bij me weg’

,,Ik had geen talent voor het pubermoederschap. Ik ben iemand die de touwtjes graag in handen heeft, maar kinderen in die leeftijd gaan overal tegenin. Wat ze niet mogen, doen ze wel, en wat ze moeten, doen ze vaak juist niet. Door erbovenop te zitten, probeerde ik grip op de situatie te houden, maar dat werkte averechts.



Mijn man Bas stond er anders in. Hij is een stuk losser dan ik. Waar ik van de regels ben, laat hij de boel sneller vieren. Regelmatig stonden we lijnrecht tegenover elkaar. Bijvoorbeeld wanneer we het hadden over het drinken van alcohol: ik was daar fel tegen zolang de kinderen geen 16 jaar waren. Bas zei: ‘Joh, als het hier niet mag, drinken ze ergens anders’. Als ik boos werd over de vuile was die zich opstapelde in hun kamer, zei hij: ‘Dan hebben ze straks geen schone onderbroek om aan te trekken. Dat is toch hun probleem?’