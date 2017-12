Ruzie om 1 centimeter te hoog muurtje tot aan hoogste rechter uitgevochten

Veilig kerstfeest en een gratis condoom in de boom

14:35 Niet vreemd opkijken als je op diverse plekken in Eersel condooms in de kerstboom ziet hangen. Richard Spooren van condoom-anoniem.nl hing 3000 condooms in de bomen. Hij wil met deze actie bewustwording creëren rond het kiezen van de juiste condoommaat.