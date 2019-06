Ronald Giphart, oud-international Marleen Molenaar en popjournalist Stefan Raatgever in De Ochtend Show to go

Oud-voetbalinternational Marleen Molenaar is vrijdagochtend te gast in De Ochtend Show to go om te praten over het WK Voetbal. Ook schrijver en kookcolumnist Ronald Giphart en popjournalist Stefan Raatgever zijn te gast. Presentatoren zijn Yora Rienstra en Roel Maalderink.

De Leeuwinnen spelen zaterdag hun tweede wedstrijd op het WK in Frankrijk. Dit keer moeten ze tegen Kameroen. Oud-international Marleen Molenaar blikt met ons vooruit en bespreekt de toekomst van het Nederlandse damesvoetbal.



Naast haar staat popjournalist Stefan Raatgever. Hij sprak in Londen met The Queen of Pop: Madonna. Vrijdag komt namelijk haar nieuwe album Madame X uit. Wat is dit voor album, wat was haar inspiratie en hoe kijkt Madonna terug op haar omstreden optreden bij het Eurovisie Songfestival?

De derde gast van deze Ochtend Show to go is schrijver Ronald Giphart. Hij heeft al twee jaar een kookcolumn in deze krant. Waar komt zijn liefde voor koken vandaan en hoe bedenkt hij de recepten? Ook vertelt Giphart over zijn nieuwe roman, die in september uitkomt.

De Ochtend Show to go is elke werkdag vanaf 07.30 uur te zien in onze app en op onze website.

Volg De Ochtend Show to go ook op Instagram, Twitter en Facebook en bekijk hieronder de laatste fragmenten uit de show.