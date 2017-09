Prins Harry haalt aandoenlijke popcorngrapjes uit met peuter

Op schoot bij Hayley zit dochtertje Emily (2), die de bak met popcorn al snel in smiezen krijgt. Als Harry na verloop van tijd doorkrijgt dat hij zijn popcorn aan het delen is, laat de Britse prins op speelse wijze zien dat hij wel klaar is voor het vaderschap. Verschillende grapjes worden er met de kleine meid uitgehaald, tot hilariteit van de cameraman die het schouwspel blijft filmen.

Harry, die op sportevenement is met zijn vriendin Meghan Markle, is zelf nog geen vader. Hij en de Canadese Megan (36) hebben nog niet lang een relatie en verschenen een paar dagen geleden voor het eerst samen in het openbaar.

Verloving?

De Invictus Games is een internationaal sportevenement voor militairen die door of tijdens de dienst gewond raakten, bedacht door prins Harry in 2013. De eerste editie was in 2014 in Londen. Meer dan 550 soldaten en veteranen uit zeventien landen doen mee aan het achtdaagse sportevenement. De vader van de popcornetende peuter, David Henson, is een van de 550 deelnemers. Hij en Prins Harry hebben elkaar al meerdere malen ontmoet en raakten bevriend.