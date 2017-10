PostNL biedt excuses aan voor pakketje in gang na 'touwtje in brievenbus'

Via een touwtje dat uit de brievenbus hangt de deur openen. Handig voor als de kinderen buitenspelen. Maar ook handig als je als postbezorger een pakketje komt bezorgen. Dat kun je dan gewoon in de gang zetten. De Nederlandse Laura van Tongeren denkt daar heel anders over. Ze is woest, deed haar beklag op Facebook en kreeg ruim 11.000 reacties. Lang niet iedereen is het met haar eens.

,,Ik krijg hier een beetje Harry Potter gevoelens bij", schrijft van Tongeren. ,,Er vanuit gaande dat Harry Potter een fantasieverhaal is en zo’n pakket dus met geen mogelijkheid door een brievenbus past, betekent dat dus dat mevrouw of meneer zich onrechtmatig toegang heeft verleend tot onze woning om 13:04 uur", aldus van Tongeren in haar facebookbericht aan PostNL, het bedrijf dat het pakket bezorgde.

Laura vindt dat de postbezorger zich als een inbreker heeft gedragen. ,,Naast dat het onbeschoft, asociaal en strafbaar is, heeft het ook een effect op mijn gevoel van veiligheid in mijn eigen woning", zo vervolgt ze haar relaas.

Dat ze een touwtje uit de deur heeft hangen, waardoor iedereen de deur open kan maken, betekent volgens haar niet dat iedereen welkom is en zichzelf zomaar toegang mag verlegen. Daarbij was ze op moment van bezorgen naar eigen zeggen gewoon thuis en werkte de deurbel naar behoren. ,,U zult dan ook begrijpen hoe verbaasd ik was om dit pakketje midden in de gang aan te treffen."

Excuses

Volgens PostNL heeft mevrouw van Tongeren gelijk. ,,Dit is niet de juiste manier van bezorgen", laat het bedrijf in een reactie weten. ,,We hebben inmiddels contact gehad met de bezorger, en we gaan mevrouw onze excuses aanbieden."

Die excuses zijn volgens veel reageerders op Facebook niet nodig. Van de ruim 11.000 reacties vindt het merendeel dat van Tongeren 'zich niet aan moet stellen'. ,,Wees blij dat je pakketje er is", klinkt het meerdere keren. En: ,,Ik denk dat deze postbezorger graag wilde dat het pakketje netjes en droog bij de eigenaar terecht kwam. Als u het gevoel heeft niet meer veilig te zijn in uw woning, zou ik overwegen om het touwtje in de brievenbus te verwijderen", schrijft Paul Rogaar.

PostNL heeft de wisselende reacties op de actie van de bezorger ook gelezen, maar blijft erbij dat dit niet de juiste manier van bezorgen is, ook al heeft meneer het pakketje waarschijnlijk 'met de beste bedoelingen in de gang gezet'. Of de postbode in kwestie een berisping krijgt, is nog niet bekend. ,,Hij is vandaag gewoon aan het werk."