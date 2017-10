Positie Koeman op het spel bij thuisduel met Arsenal

Snoop Dogg richt pijlen op Donald Trump

4:07 Nadat rapper Eminem eerder deze maand de vloer aanveegde met de Amerikaanse president Donald Trump, doet nu ook Snoop Dogg een duit in het zakje. De rapper is niet blij met Trump in zijn nieuwe nummer 'Make America Crip Again', een variatie op de presidentiële slogan 'Make America Great Again'.