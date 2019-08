Pedo-flyeractie op Pride afgeblazen

Gisteren was er nog overleg tussen de gemeente Amsterdam en ‘Mark Lucius’, een pseudoniem van de man achter het Kinderbevrijdingsfront. Zou hij zijn plan om te flyeren tijdens de botenparade van Pride Amsterdam, vandaag, echt door moeten zetten? Aan het AD, waar hij inmiddels niet meer mee wil praten, vertelde hij gisterenavond nog te overwegen zijn actie eventueel in een andere vorm plaats te laten vinden. Aan Hart van Nederland laat Lucius nu weten: hij ziet er van af. De flyeractie had een ‘grote actie’ moeten worden, ‘maar er is te veel onrust’. ,,Het is belangrijk de rust te laten wederkeren,” zegt hij tegen de zender.



Maar de geest lijkt uit de fles, sinds Lucius vorige week flyers uitdeelde in het Amsterdamse Vondelpark. Hij vindt dat ook pedofielen een plek moeten krijgen op de Pride. Na boze reacties van omstanders nam de politie zijn materiaal in beslag. Toen dat in het nieuws kwam, volgde veel meer ophef. Er werd jacht gemaakt op zijn ware identiteit, zijn beeltenis werd op sociale media gedeeld. Op Twitter is te zien hoe er flyers met informatie over hem, met daarop ook foto's van Lucius, zijn verspreid in zijn woonplaats om voor hem te waarschuwen. Lucius vreesde op de Pride opgejaagd te worden door ‘honderden’ actievoerders van Identitair Verzet. Zijn uitspraken op Twitter maakten het er allemaal niet beter op. Met het ‘Kinderbevrijdingsfront’ pleit Lucius ervoor kinderen van hun ouders te ‘bevrijden’ en kinderen onder de 12 jaar zelf te laten beslissen of ze seks willen hebben.