Oproep: Welke herinnering heeft u aan de militaire dienstplicht?

Herinneringen

Wie van u moest in dienst en had daar de tijd van zijn leven? Of juist niet? Wie ontmoette vrienden waarmee nog steeds regelmatig wordt afgesproken, wie leerde er levenslessen die ook nu nog van pas komen? Wie meldde zich in eerste instantie met tegenzin bij de keuringsarts in Breda, maar had het uiteindelijk niet willen missen?