Opnieuw vliegt een auto uit de varkensbocht in Utrecht

Vorig jaar werden in deze bocht 40 ongelukken genoteerd en ook in de eerste weken van dit jaar zijn alweer verschillende bestuurders in de vangrail beland. In september vorig jaar is voor het laatst het asfalt in de bocht gecontroleerd. Als deze week blijkt dat het te glad is, worden er volgens Rijkswaterstaat maatregelen genomen. Vooralsnog komen er geen extra waarschuwingsborden of knipperlichtinstallaties om automobilisten te wijzen op de scherpe bocht.