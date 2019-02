‘Nooit had ik verwacht dat ik zou janken om een hond’

Porsche nu officieel verdachte in het diesel­schan­daal

12:45 Justitie in Duitsland verdenkt het automerk Porsche opnieuw van gesjoemel met dieselmotoren. Openbare aanklagers in Stuttgart zijn een officieel onderzoek gestart. Autoriteiten deden in april al een inval bij vestigingen van de sportwagenfabrikant, die onderdeel is van de Volkswagen Groep.